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На контрактну службу в ЗСУ з початку року прийняли 21 тис. осіб

Новини » Суспільство    09.08.2019 - 17:12
На контрактну службу в ЗСУ з початку року прийняли 21 тис. осіб
Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)

У тому числі йдеться про більш ніж 1,5 тис. офіцерів

На військову службу за контрактом у Збройних силах України (ЗСУ) прийняли понад 21 тис. осіб з початку року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони. 

Зазначається, що протягом 2019 року тривають заходи щодо створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"У 2019 році на військову службу за контрактом у Збройних силах України прийнято понад 21 тисячу осіб. У тому числі йдеться про більш ніж 1,5 тисячі офіцерів", - повідомив заступник голови Міноборони України Олег Шевчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Національній гвардії України проходили службу понад 20 тисяч контрактників

Як повідомляло РБК-Україна, раніше у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що з початку війни на Донбасі загинули 219 військовослужбовців Національної гвардії України.

Також, офіційні дані ООН свідчать, що з квітня 2014 до кінця 2018 року на Донбасі загинули від 12,8 тис. до 13 тис. людей. З них 4 тис. - українські військові, 5,5 тис. - представники збройних формувань, а також 298 пасажирів збитого рейсу MH17 (більшість із загиблих - громадяни Нідерландів).

Раніше повідомлялося, що грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ підвищено з 1 січня 2019 року.

 

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