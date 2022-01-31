"Это тонны аргументов": Кулеба о необходимости поставок оружия в Украину

"Десятки тонн оборонительного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину - это тонны аргументов, которые усиливают переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно для того, чтобы его не пришлось применять", - отметил Кулеба.

Напомним, Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное оружие.

Добавим, Эстония призвала Германию прислушаться к украинцам и заявила о необходимости предоставить Украине оружие на фоне угрозы российского вторжения.

При этом Дания заявила о готовности оказать Украине военную технику и оружие в случае дальнейшей военной эскалации со стороны РФ.