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"Это тонны аргументов": Кулеба о необходимости поставок оружия в Украину

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил необходимость поставок оружия в нашу страну от западных партнеров. По его словам, это "тонны аргументов, которые усиливают позицию Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.

"Десятки тонн оборонительного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину - это тонны аргументов, которые усиливают переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно для того, чтобы его не пришлось применять", - отметил Кулеба.

Напомним, Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное оружие.

Добавим, Эстония призвала Германию прислушаться к украинцам и заявила о необходимости предоставить Украине оружие на фоне угрозы российского вторжения.

При этом Дания заявила о готовности оказать Украине военную технику и оружие в случае дальнейшей военной эскалации со стороны РФ.

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