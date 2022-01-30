Дания заявила о готовности предоставить Украине оружие и военную технику

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие. Это произойдет в случае дальнейшей военной эскалации со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jyllands-Posten.

Впрочем, на вопрос журналиста, готова ли Дания предоставить Украине своих солдат, премьер не ответила.

"Я не хочу исключать (поставки военной техники в Украину, - ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали", - отметила Фредериксен.

Она подчеркнула, что ситуация вокруг Украины сейчас составляет серьезную угрозу для Европы, а потому "существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле".

Фредериксен также пригрозила России в случае нового вторжения в Украину санкциями "беспрецедентного масштаба".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран-участниц на сегодня разные взгляды на поставки оружия для Украины, но Альянс обязан оказывать поддержку Киеву.

Ранее сообщалось, что Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине, поскольку в стране действует запрет на экспорт оружия в кризисные регионы.

При этом Министерство обороны Латвии заявило о намерении отправить своих военных в Украину на фоне угрозы нового вторжения РФ.