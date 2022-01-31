"Це тонни аргументів": Кулеба про необхідність постачання зброї в Україну

"Десятки тон оборонної зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають до України - це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України. Як не парадоксально, вся ця зброя потрібна для того, щоб її не довелося застосовувати", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Польща прийняла рішення надати Україні оборонну зброю.

Додамо, Естонія закликала Німеччину дослухатися до українців та заявила про необхідність надати Україні зброю на тлі загрози російського вторгнення.

При цьому Данія заявила про готовність надати Україні військову техніку та зброю у випадку подальшої військової ескалації з боку РФ.