Это сыграет ей на руку. Оплата газа рублями поможет России нивелировать санкции,- Уманский

"Если будет согласие перейти на оплату в рублях, то фактически рубль будет приравнен к твердой валюте - к доллару, евро, франку. Это сыграет на руку России, особенно в условиях преддефолтного состояния, в котором она находится. Технически это откроет коридор движения валюты - евро и доллара, в Россию и обратно", - заявил

По мнению Уманского Европа не пойдет на такой шаг, поскольку и раньше газ называли инструментом геополитического давления России.

В то же время оккупант не только получит иностранную валюту от продаж газа, но и рассчитается ею за транзит по территории Украины.

Добавим, что платеж по бронированию мощностей "Газпром" должен выплатить сегодня, 24 марта, исключительно в иностранной валюте, однако в настоящее время нет конкретной информации относительно планов Кремля по поводу оплаты.