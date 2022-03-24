Це зіграє їй на руку. Оплата газу рублями допоможе Росії нівелювати санкції,- Уманський

"Якщо буде згода перейти на оплату в рублях, то фактично рубль буде прирівняний до твердої валюти - до долара, євро, Франка. Це зіграє на руку Росії, особливо в умовах переддефолтного стану, в якому вона знаходиться. Технічно це відкриє коридор руху валюти - євро і долара, в Росію і назад", - заявив

На думку Уманського Європа не піде на такий крок, оскільки й раніше газ називали інструментом геополітичного тиску Росії.

Водночас окупант не лише отримає іноземну валюту від продажів газу, але й розрахується нею за транзит територією України.

Додамо, що платіж з бронювання потужностей "Газпром" повинен виплатити сьогодні, 24 березня, виключно в іноземній валюті, однак наразі немає конкретної інформації щодо планів Кремля з приводу оплати.