Это статья. В Кабмине призвали украинцев в оккупации не ходить на "референдумы"

Участие в "референдумах", которые россияне хотят провести на временно оккупированных территориях Украины, является преступлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук в эфире телемарафона.
"Для наших граждан, которые будут участвовать в этом (референдумах - ред.), это, на самом деле, статья Уголовного кодекса. Поэтому я еще раз призываю эвакуироваться всех, кто может, а если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, - не участвовать ни в каких "референдумах", - подчеркнула Верещук.
Она также добавила, что страны Запада никогда не признают результаты таких псевдореферендумов, поскольку "это все фарс и цирк".
Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе Донецкой области оккупанты активизировали подготовку к псевдореферендуму. С помощью коллаборантов пытаются сформировать четыре избирательные комиссии.
Также мы писали, что в Кремле снова перенесли "референдумы" на захваченной территории Украины, теперь до конца осени. При этом рассматривается несколько сценариев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.