Формируют комиссии: в Мариуполе активизировалась подготовка к "псевдореферендуму"

Фото: в Мариуполе активизировалась подготовка к "референдуму" (Getty Images)

В Мариуполе Донецкой области оккупанты активизировали подготовку к "псевдореферендуму". С помощью коллаборантов пытаются сформировать четыре избирательные комиссии.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.