RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це стаття. У Кабміні закликали українців в окупації не ходити на "референдуми"

Фото: Ірина Верещук, голова Мінреінтеграції (facebook.com/MReintegration)
Автор: Іван Носальський

Участь у "референдумах", які росіяни хочуть провести на тимчасово окупованих територіях України, є злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"Для наших громадян, які братимуть участь у цьому (референдумах - ред.), це, насправді, стаття Кримінального кодексу. Тому я ще раз закликаю евакуюватися всіх, хто може, а якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, - не брати участь ні в яких "референдумах", - підкреслила Верещук.

Вона також додала, що країни Заходу ніколи не визнають результати таких псевдореферендумів, оскільки "це все фарс і цирк".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі Донецької області окупанти активізували підготовку до псевдореферендуму. За допомогою колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії.

Також ми писали, що у Кремлі знову перенесли "референдуми" на захопленій території України, тепер до кінця осені. При цьому розглядається кілька сценаріїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ВерещукРеферендумВійна Росії проти України