"Это просто нереально": Ким исключил возможность захвата Николаева в ближайшее время

Российским оккупантам в ближайшие месяцы точно не удастся захватить Николаев. Город находится под надежной защитой украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью председателя Николаевской ОГА Виталия Кима изданию "Главком".
По словам чиновника, успешные контратаки ВСУ на юге Украины исключают возможность существенного продвижения врага в регионе.
Россиянам сейчас трудно думать о наступлении, поскольку они страдают от точных обстрелов из систем HIMARS и другого западного вооружения.
"Возможно, у них есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально", - отметил Ким.
Напомним, Николаев вводит затяжной комендантский час, которий продлится включительно до 05:00 понедельника, 8 августа.
К слову, украинские военные поразили два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке.