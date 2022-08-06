"Це просто нереально": Кім виключив можливість захоплення Миколаєва найближчим часом

Російським окупантам у найближчі місяці точно не вдасться захопити Миколаїв. Місто перебуває під надійним захистом українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма виданню "Главком".
За словами посадовця, успішні контратаки ЗСУ на півдні України виключають можливість суттєвого просування ворога у регіоні.
Росіянам зараз важко думати про наступ, оскільки вони потерпають від влучних обстрілів із систем HIMARS та іншого західного озброєння.
"Можливо, у них є план десь за півроку взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально", - зазначив Кім.
Нагадаємо, Миколаїв вводить затяжну комендантську годину, яка триватиме включно до 05:00 понеділка, 8 серпня.
До слова, українські військові вразили два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаївці.