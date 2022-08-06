ВСУ ударили по командным пунктам десантной дивизии и штурмовой армии России, - ОК "Юг"
Украинские военные поразили два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Также подразделения ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт вражеской батальонной тактической группы в Брускинском и районе сосредоточения вооружения и техники в Олешках Херсонской области. Артиллерия на южном направлении уничтожила шесть складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.
В течение боевого дня по врагу в операционной зоне группировки авиацией ВСУ нанесено четыре удара по скоплению противника, двум опорным пунктам и складу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.
Напомним, ранее в Силах обороны Украины допустили, что удары по Антоновскому мосту в Херсоне продолжатся.
До этого стало известно, что ВСУ на южном направлении уничтожили три склада, четыре комплекса С-300 и артиллерию оккупантов.
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