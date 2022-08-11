"Это не окурок". Британия не верит в российскую версию причин взрывов в Крыму

"Думаю, что когда вы просто смотрите на кадры двух одновременных взрывов, которые не совсем рядом, и на некоторые повреждения, о которых сообщается даже российскими властями, я думаю, что это не то, что происходит, когда кто-то бросает окурок", - сказал чиновник.

статьям ООН, Украина имеет полное право защищать свою территорию и принимать необходимые меры против сил вторжения".

"Абсолютно легитимно для Украины применить смертоносную силу, если это необходимо, и применить силу для того, чтобы вернуть не только свою территорию, но и отбросить оккупантов. И эта авиабаза (в Новофедоровке - ред.) использовалась российскими ВВС для бомбардировки украинских целей. Поэтому я думаю, что в любом руководстве по войне она была бы законной целью", - добавил министр.