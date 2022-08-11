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"Это не окурок". Британия не верит в российскую версию причин взрывов в Крыму

Фото: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сомневается в версии РФ относительно причин взрывов на авиабазе в Крыму. В то же время он считает, что российский военный объект является "совершенно законной целью" для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы британского Минобороны в комментарии журналистам BBC, обнародованное The Guardian.

"Думаю, что когда вы просто смотрите на кадры двух одновременных взрывов, которые не совсем рядом, и на некоторые повреждения, о которых сообщается даже российскими властями, я думаю, что это не то, что происходит, когда кто-то бросает окурок", - сказал чиновник.

статьям ООН, Украина имеет полное право защищать свою территорию и принимать необходимые меры против сил вторжения".

"Абсолютно легитимно для Украины применить смертоносную силу, если это необходимо, и применить силу для того, чтобы вернуть не только свою территорию, но и отбросить оккупантов. И эта авиабаза (в Новофедоровке - ред.) использовалась российскими ВВС для бомбардировки украинских целей. Поэтому я думаю, что в любом руководстве по войне она была бы законной целью", - добавил министр.

Напомним, 9 августа, в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки прогремели мощные взрывы на российской авиабазе. Впоследствии в сети появились фотографии уничтоженных самолетов РФ.

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Война России против Украины