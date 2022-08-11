"Це не недопалок". Британія не вірить у російську версію причин вибухів в Криму

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сумнівається у версії РФ щодо причин вибухів на авіабазі в Криму. Водночас він вважає, що російський військовий об'єкт є "асолютно законною ціллю" для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави британського Міноборони у коментарі журналістам BBC, оприлюднену The Guardian.
"Думаю, що коли ви просто дивитесь на кадри двох одночасних вибухів, які не зовсім поруч, і на деякі пошкодження, про які повідомляється навіть російською владою, я думаю, що це не те, що відбувається, коли хтось кидає недопалок", - сказав посадовец.
зі статтями ООН, Україна має повне право захищати свою територію та вживати необхідних заходів проти сил вторгнення".
"Абсолютно легітимно для України застосувати смертоносну силу, якщо це необхідно, і застосувати силу для того, щоб повернути не лише свою територію, а й відкинути окупантів. І ця авіабаза (у Новофедорівці - ред.) використовувалася російськими ВПС для бомбардування українських цілей. Тож я думаю, що в будь-якому посібнику з війни вона була б законною ціллю", - додав міністр.
Нагадаємо, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі. Згодом у мережі з'явилися фотографії знищених літаків РФ.
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