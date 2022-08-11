"Це не недопалок". Британія не вірить у російську версію причин вибухів в Криму

"Думаю, що коли ви просто дивитесь на кадри двох одночасних вибухів, які не зовсім поруч, і на деякі пошкодження, про які повідомляється навіть російською владою, я думаю, що це не те, що відбувається, коли хтось кидає недопалок", - сказав посадовец.

зі статтями ООН, Україна має повне право захищати свою територію та вживати необхідних заходів проти сил вторгнення".

"Абсолютно легітимно для України застосувати смертоносну силу, якщо це необхідно, і застосувати силу для того, щоб повернути не лише свою територію, а й відкинути окупантів. І ця авіабаза (у Новофедорівці - ред.) використовувалася російськими ВПС для бомбардування українських цілей. Тож я думаю, що в будь-якому посібнику з війни вона була б законною ціллю", - додав міністр.