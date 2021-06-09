Это не моя прихоть, чтобы Украина говорила с боевиками на Донбассе, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил что Украине нужно разговаривать с боевиками на Донбассе и это не его прихоть. По его словам, это прописано в минских соглашениях, где стоят подписи всех сторон.

Об этом Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с "людьми из Донбасса". Так прописано в минских соглашениях, и под ними стоят подписи "ЛНР" и "ДНР", - сказал он. По его словам, боевики Донбасса не хотели ставить подписи под минскими соглашениями, но российская сторона заставила их это сделать. "Мы их убедили, что это целесообразно сделать", - добавил Путин.