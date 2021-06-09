Это не моя прихоть, чтобы Украина говорила с боевиками на Донбассе, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил что Украине нужно разговаривать с боевиками на Донбассе и это не его прихоть. По его словам, это прописано в минских соглашениях, где стоят подписи всех сторон.
Об этом Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
"Это не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с "людьми из Донбасса". Так прописано в минских соглашениях, и под ними стоят подписи "ЛНР" и "ДНР", - сказал он.
По его словам, боевики Донбасса не хотели ставить подписи под минскими соглашениями, но российская сторона заставила их это сделать. "Мы их убедили, что это целесообразно сделать", - добавил Путин.
Напомним, на сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук призвал открыть на период школьных каникул и отпусков КПВВ на Донбассе. Российские представители проигнорировали инициативу Украины.
Напомним, оккупационные власти "ДНР" ограничили выезд детей старше 14 лет на контролируемую Украиной территорию. Боевики требуют, чтобы они предъявляли паспорта Украины или РФ, либо загранпаспорта этих стран.
Как сообщало РБК-Украина, оккупационная власть в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) пока не видит сроков, когда можно было бы открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Это произойдет, когда "поменяется в корне" ситуация с COVID в Украине.