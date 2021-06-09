Це не моя примха, щоб Україна говорила з бойовиками на Донбасі, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив що Україні потрібно розмовляти з бойовиками на Донбасі і це не його примха. За його словами, це прописано в мінських угодах, де стоять підписи всіх сторін.
Про це Путін заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".
"Це не моя примха, щоб київська влада розмовляла з "людьми з Донбасу". Так прописано в мінських угодах, і під ними стоять підписи "ЛНР" і "ДНР", - сказав він.
За його словами, бойовики Донбасу не хотіли ставити підписи під мінськими угодами, але російська сторона змусила їх це зробити. "Ми їх переконали, що це доцільно зробити", - додав Путін.
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук закликав відкрити на період шкільних канікул та відпусток КПВВ на Донбасі. Російські представники проігнорували ініціативу України.
Нагадаємо, окупаційна влада "ДНР" обмежили виїзд дітей старше 14 років на контрольовану Україну територію. Бойовики вимагають, щоб вони пред'являли паспорти України або РФ, або закордонного паспорта цих країн.
Як повідомляло РБК-Україна, окупаційна влада в окремих районах Донецької області (ОРДО) поки не бачить термінів, коли можна було б відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Це станеться, коли "зміниться в корені" ситуація з COVID в Україні.