Це не моя примха, щоб Україна говорила з бойовиками на Донбасі, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив що Україні потрібно розмовляти з бойовиками на Донбасі і це не його примха. За його словами, це прописано в мінських угодах, де стоять підписи всіх сторін.

Про це Путін заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

"Це не моя примха, щоб київська влада розмовляла з "людьми з Донбасу". Так прописано в мінських угодах, і під ними стоять підписи "ЛНР" і "ДНР", - сказав він. За його словами, бойовики Донбасу не хотіли ставити підписи під мінськими угодами, але російська сторона змусила їх це зробити. "Ми їх переконали, що це доцільно зробити", - додав Путін.