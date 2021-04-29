Витренко о своем назначении: окончательно все решалось в считанные часы
Глава "НАК Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал свое назначение. Он уверяет, что не планировал возглавлять госпредприятие.
По его словам, он считал, что работа в "Нафтогазе" для него окончательно завершилась в 2020 году.
"Это не была моя инициатива... Замечу, что я из "Нафтогаза" уходил много раз: в 2003 году, потом в 2005-м, потом в 2008-м, в 2009-ом... - то есть раз пять. И каждый раз думал, что это уж точно в последний раз!",- рассказал Витренко.
Он добавил, что предложение возглавить "Нафтогаз" поступило ему от президента и премьер-министра.
"Просто когда стало понятно, что план, который был относительно назначения меня первым вице-премьером-министром энергетики, из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны, в данном случае и президент, и премьер-министр, предложили такой вариант рассмотреть. И я согласился на этот вариант", - добавил Витренко.
По его словам, окончательно все решалось в считанные часы непосредственно 28 апреля параллельно с увольнением Андрея Коболева.
"Я писал заявление, что "прошу назначить меня председателем правления "Нафтогаза Украины", сегодня (28 апреля, - ред.) во время заседания Кабинета министров", - заявил Витренко.
Напомним, ранее Витренко заявил, что увольнение главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и смена наблюдательного совета логичны.
Сам Коболев считает, что решение Кабмина о его увольнении было нелегитимным.
Как известно, 28 апреля Кабинет Министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него назначен Юрий Витренко, который длительное время работал в "Нафтогазе" вместе с Коболевым, однако в 2020 году был уволен.