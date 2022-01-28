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Что это за мазохизм? Зеленский резко отреагировал на постоянные учения РФ на границе с Украиной

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 18:19
Что это за мазохизм? Зеленский резко отреагировал на постоянные учения РФ на границе с Украиной Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на проведение военных учений Российской Федерации на границе с нашей страной. Назвал поведение агрессора рискованным и не безопасным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского для представителей иностранных СМИ.

"Мне кажется так: если Россия заявляет, что она за минские переговоры и не собирается нападать на Украину, то она может по крайней мере показывать шаги, подтверждающие эти слова. Зачем такое количество военных, зачем проводить так часто учения", - заявил Зеленский.

Президент упрекнул Российской Федерации за проведение военный учений на границе с нашей страной. По его словам, соответствующее решение агрессора является не только рисковым, но и не безопасным, а также не сопоставляется с заявлениями Кремля о том, что Россия якобы не намерена нападать на Украину.

"Зачем учения именно здесь, на этих границах. Вы же понимаете, что это риски, это не безопасно, может быть провокация. Даже если ты не собираешься (нападать - ред.), для чего ты это делаешь? Запугивать? Что это за мазохизм? Что кто-то боится? Мы не боимся?",- добавил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация и Беларусь готовятся к совместным учениям, которые пройдут с 10 по 20 февраля.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Белоруссию для вторжения в Украину.

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