Это лето станет самым трагическим, если ядерный шантаж на ЗАЭС продолжится, - Зеленский

Он отметил, что украинские дипломаты, партнеры, а также представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть направлена на Запорожскую АЭС.

По его словам, именно с этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре.

"Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю европейских стран как одно из самых трагических за все время. Потому что ни в одной инструкции ни на одной атомной станции мира не предусмотрен порядок действий на тот случай, если какое-то государство-террорист превращает АЭС в мишень", - сказал президент.