Это лето станет самым трагическим, если ядерный шантаж на ЗАЭС продолжится, - Зеленский

Если Россия продолжит ядерный шантаж на Запорожской АЭС, это лето может стать одним из самых трагических в истории Европы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
Он отметил, что украинские дипломаты, партнеры, а также представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть направлена на Запорожскую АЭС.
По его словам, именно с этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре.
"Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю европейских стран как одно из самых трагических за все время. Потому что ни в одной инструкции ни на одной атомной станции мира не предусмотрен порядок действий на тот случай, если какое-то государство-террорист превращает АЭС в мишень", - сказал президент.
Напомним, ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если с этим согласятся Украина и Россия.
При этом РФ угрожала делегации МАГАТЭ опасной поездкой на ЗАЭС через столицу.
Кроме того, военная разведка заявила, что россияне готовят возможный теракт на территории ЗАЭС.
"Энергоатом" сообщил, что оккупанты хотят отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.
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