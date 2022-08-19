Це літо стане найтрагічнішим, якщо ядерний шантаж на ЗАЕС продовжиться, - Зеленський

Якщо Росія продовжить ядерний шантаж на Запорізькій АЕС, це літо може стати одним з найтрагічніших в історії Європи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Він зазначив, що українські дипломати, партнери, а також представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути направлена на Запорізьку АЕС.
За його словами, самез цієї місії може початись відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.
"Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо в жодній інструкції на жодній атомній станції світу не перебачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень", - сказав президент.
Нагадаємо, ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва, якщо з цим погодяться Україна і Росія.
При цьому РФ погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на ЗАЕС через столицю.
Окрім того, військова розвідка заявила, що росіяни готують можливий теракт на території ЗАЕС.
"Енергоатом" повідомив, що окупанти хочуть відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України.
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