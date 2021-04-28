"Это катастрофа": на Западе раскритиковали Кабмин из-за увольнения Коболева

На Западе раскритиковали решение Кабинета министров Украины об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз". На Западе обеспокоены, что правительство не учло волю Наблюдательного совета.

"В этом увольнении (Андрея Коболева - ред.) действительно мало смысла, если, конечно, кто-то не пытается назначить нового руководителя ("Нафтогаза" - ред.) для использования в личных или политических целях. С точки зрения корпоративного управления это, по сути, катастрофа", - сказал дипломат.

Собеседник издания отметил, что "Нафтогаз" является одной из реформ, за которые "боролись тяжелее всего, начиная с 2014 года", и то, что сейчас делают с этой институцией - "это катастрофа".

"Вызывает беспокойство то, что правительство как доминирующий акционер не учло волю Наблюдательного совета. Согласно законодательству, Набсовет может уволить председателя правления. Но вместо этого они распустили Набсовет, уволили главу правления и, вероятно, восстановят Набсовет. Если они хотели уволить главу правления, им следовало бы просто обратиться к Набсовету", - добавил он.