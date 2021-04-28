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"Це катастрофа": на Заході розкритикували Кабмін через звільнення Коболєва

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 21:31
"Це катастрофа": на Заході розкритикували Кабмін через звільнення Коболєва Фото: Андрій Коболєв, колишній глава "Нафтогазу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

На Заході розкритикували рішення Кабінету міністрів України про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз". На Заході стурбовані, що уряд не врахував волю Наглядової ради.

Про це РБК-Україна розповів один із західних дипломатів.

"У цьому звільненні (Андрія Коболєва, - ред.) дійсно мало сенсу, якщо, звичайно, хтось не намагається призначити нового керівника ("Нафтогазу" - ред.) для використання в особистих або політичних цілях. З точки зору корпоративного управління це, по суті, катастрофа", - сказав дипломат.

Співрозмовник видання зазначив, що "Нафтогаз" є однією з реформ, за які "боролися найважче, починаючи з 2014 року", і те, що зараз роблять з цією інституцією - "це катастрофа".

"Викликає занепокоєння те, що уряд як домінуючий акціонер не врахував волю Наглядової ради. Згідно із законодавством, Наглядова рада може звільнити голову правління. Але замість цього вони розпустили Наглядову раду, звільнили голову правління і, ймовірно, відновлять Наглядову раду. Якщо вони хотіли звільнити голову правління, їм слід було б просто звернутися до Наглядової ради", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу", а на його місце призначив колишнього в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

Разом з тим уряд звільнив і перепризначив членів Наглядової ради "Нафтогазу".

Відзначимо, у "Нафтогазі" відреагували на звільнення Коболєва, назвавши його поверненням до ручного управління компанією.

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