Это исключительно политические меры: Германия об уменьшении поставок газа из России

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, его стране ежедневно не хватает 100 млн кубометров газа из газопровода "Северный поток 1".

"Это уже один корабль со сжиженным газом в день. Это очень много. Однако нам все равно не удастся возместить это количество, чтобы заполнить газохранилища", - отметил министр.

В то же время он убежден в том, что сокращение поставок газа является исключительно политической мерой, а не технической.

"Аргумент с техническими проблемами надуманный, речь идет о политических мерах", - отметил Хабек.