Це виключно політичні заходи: Німеччина про зменшення поставок газу з Росії

За словами міністра економіки Німеччини Роберта Хабека, його країні щодня не вистачає 100 млн кубометрів газу з газопроводу "Північний потік 1".

"Це вже один корабель зі скрапленим газом на день. Це дуже багато. Однак нам все одно не вдасться відшкодувати цю кількість, щоб заповнити газосховища", - відзначив міністр.

Водночас він переконаний у тому, що скорочення постачання газу є виключно політичним заходом, а не технічним.

"Аргумент з технічними проблемами надуманий, йдеться про політичні заходи", - зауважив Хабек.