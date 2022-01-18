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Это фантастика: Кулеба о возможности переговоров ЕС, НАТО, США, России и Украины

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 21:00
Это фантастика: Кулеба о возможности переговоров ЕС, НАТО, США, России и Украины Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба не верит в возможность переговоров ЕС, НАТО, США, Украины и России за одним столом. Назвал это фантастикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли.

"Формат, в котором все сядут за один стол - ЕС, НАТО, США, Украина, Россия, Канада, Великобритания или другая желающий страна - это фантастика. Этого не будет, так не работает дипломатия", - заявил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кулеба считает, что украинцы смогут выйти победителями из ситуации с эскалацией российской агрессии, если будут "держать голову холодной". Также во время сегодняшнего брифинга он заверил в том, что ни один вопрос о безопасности страны не решается без учета позиции Украины.

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