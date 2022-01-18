Это фантастика: Кулеба о возможности переговоров ЕС, НАТО, США, России и Украины
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба не верит в возможность переговоров ЕС, НАТО, США, Украины и России за одним столом. Назвал это фантастикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли.
"Формат, в котором все сядут за один стол - ЕС, НАТО, США, Украина, Россия, Канада, Великобритания или другая желающий страна - это фантастика. Этого не будет, так не работает дипломатия", - заявил Кулеба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кулеба считает, что украинцы смогут выйти победителями из ситуации с эскалацией российской агрессии, если будут "держать голову холодной". Также во время сегодняшнего брифинга он заверил в том, что ни один вопрос о безопасности страны не решается без учета позиции Украины.