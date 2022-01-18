ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ни один вопрос не решается без учета позиции Украины, - Кулеба

Новина українською →
Украина, Вторник 18 января 2022 19:25
Ни один вопрос не решается без учета позиции Украины, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина знает, что происходит без нее. По его словам, ни один вопрос о безопасности страны не решается без учета позиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли.

"Мы знаем, что происходит на переговорах США с РФ, знаем, что происходит на переговорах с НАТО, с ОБСЕ... Поэтому нет никаких оснований утверждать, что что-то происходит без Украины...", - рассказал Кулеба.

Он также отметил, что позицию Украины учитывают.

"Это ключевой результат нашей дипломатической работы", - подытожил министр.

Напомним, Кулеба считает, что украинцы смогут выйти победителями из ситуации с эскалацией российской агрессии, если будут "держать голову холодной". Сама же ситуация остается под контролем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год