Ни один вопрос не решается без учета позиции Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина знает, что происходит без нее. По его словам, ни один вопрос о безопасности страны не решается без учета позиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли.

"Мы знаем, что происходит на переговорах США с РФ, знаем, что происходит на переговорах с НАТО, с ОБСЕ... Поэтому нет никаких оснований утверждать, что что-то происходит без Украины...", - рассказал Кулеба.

Он также отметил, что позицию Украины учитывают.

"Это ключевой результат нашей дипломатической работы", - подытожил министр.