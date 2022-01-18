Це фантастика: Кулеба про можливість переговорів ЄС, НАТО, США, Росії та України
Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба не вірить у можливість переговорів ЄС, НАТО, США, України та Росії за одним столом. Назвав це фантастикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з главою МЗС Канади Мелані Жолі.
"Формат, у якому всі сядуть за один стіл - ЄС, НАТО, США, Україна, Росія, Канада, Велика Британія чи інша бажаюча країна - це фантастика. Цього не буде, так не працює дипломатія", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кулеба вважає, що українці зможуть вийти переможцями із ситуації з ескалацією російської агресії, якщо будуть "тримати голову холодною". Також під час сьогоднішнього брифінгу він запевнив у тому, що жодне питання про безпеку країни не вирішується без урахування позиції України.