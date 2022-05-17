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"Это дурка": в России полицейских учат "правильно" воспринимать войну в Украине

Новина українською →
Москва, Вторник 17 мая 2022 17:06
"Это дурка": в России полицейских учат "правильно" воспринимать войну в Украине Фото: среди полицейских России усилили пропаганду войны в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В России среди полицейских усилиди пропаганду войны в Украине. На занятиях, где раньше объясняли новые законы, теперь показывают выступления Путина и объясняют причины вторжения в соседнюю страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медиазона".

По данным издания, с февраля Министерство внутренних дел РФ усилило пропаганду среди сотрудников. Занятия, на которых раньше объяснились нововведения в законодательстве и обсуждалась текущая работа, стали посвящаться войне в Украине.

Правоохранителей учат "правильно" воспринимать вторжение России в Украину. Им оказывают патриотические фильмы, выступления Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сотрудников заставляют конспектировать содержание лекций и могу проверить служебные тетради, в которые заносится эта "информация".

Российские полицейские возмущаются этим нововведением. По словам одного из собеседников издания, за отсутствие конспекта могут не отпустить в отпуск.

"Это дурка, которой я раньше не видел. Были конкретные занятия, что-то новое узнавал", - заявил изданию бывший полицейский из Ростовской области.

По его словам, раньше на таких заданиях он имел возможность обменяться с коллегами опытом и получить полезную информацию. Теперь же, отмечает он, нужно хорошо расписать в конспекте, что Путин сказал о войне в Украине.

Напомним, перед вторжением в России усилили пропаганду против Украины и стран Запада. После начала войны российские СМИ увеличили количество фейковых новостей. Например, с их помощью Москва пытается компрометировать украинские спецслужбы и оправдать преступления своих военных.

Отметим, с начала марта российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Польша якобы ввела свои войска в западные регионы Украины.

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