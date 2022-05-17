"Це дурка": у Росії поліцейських вчать "правильно" сприймати війну в Україні

У Росії серед поліцейських посилили пропаганду війни в Україні. На заняттях, де раніше пояснювали нові закони, тепер показують виступи Путіна і пояснюють причини вторгнення в сусідню країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медиазона" .

За даними видання, з лютого Міністерство внутрішніх справ РФ посилило пропаганду серед співробітників. Заняття, на яких раніше порозумілися нововведення в законодавстві і обговорювалася поточна робота, стали присвячуватися війні в Україні.

Правоохоронців вчать "правильно" сприймати вторгнення Росії в Україну. Їм надають патріотичні фільми, виступи Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Співробітників змушують конспектувати зміст лекцій і можу перевірити службові зошити, в які заноситься ця "інформація".

Російські поліцейські обурюються цим нововведенням. За словами одного зі співрозмовників видання, за відсутність конспекту можуть не відпустити у відпустку.

"Це дурка, якої я раніше не бачив. Були конкретні заняття, щось нове дізнавався", - заявив виданню колишній поліцейський з Ростовської області.

За його словами, раніше на таких завданнях він мав можливість обмінятися з колегами досвідом і отримати корисну інформацію. Тепер же, зазначає він, потрібно добре розписати в конспекті, що Путін сказав про війну в Україні.