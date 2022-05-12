Россия активно распространяет фейки о "провокациях" украинских спецслужб, - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что российская пропаганда придумала очередной фейк, чтобы оправдать бесчеловечные действия своих военных-террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупанты распространяют дезинформацию, что якобы СБУ в Днепре приказала вывезти все тела из больницы в соцобъект.

"Враг вбросил в информационное поле чушь, что в Днепре СБУ обязала главврачей областных медучреждений вывезти в больницу им. Мечникова тела женщин и детей, умерших от несчастных случаев и болезней". Мол, их планируется доставить на один из соцобъектов города, где будет сымитирован авианалет российской авиации", - говорится в сообщении.

Таким образом РФ пытается снять с себя ответственность за военные преступления. Оккупанты делают это заранее, часто таким образом анонсируя свои "операции".

Также добавляют, что весь мир понимает, что именно российские военные регулярно обстреливают мирные украинские города, убивают гражданских, насилуют женщин на оккупированных территориях, вывозят детей в "фильтрационных лагерей", пытают мужчин.