ГПСУ опровергла фейк пропагандистов РФ о вводе польских войск в Украину

Пропагандисты Кремля распространили информацию о том, что Польша якобы ввела свои войска в Украину. В ГПСУ опровергли очередной фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Россия продолжает максимально спекулировать темой захвата территории Украины Польшей. На этот раз российские пропагандисты придумали историю о вводе в Украину польско-литовского контингента", - рассказывают в пограничной службе.

Доказательством этой информации "о вторжении польских войск" стало письмо, написанное якобы от представителей ВСУ высшему руководству пограничной службы.

"В письме пропагандисты допустили ряд как грамматических ошибок, так и тех, которые касаются украинской границы. Не исключено, что текст содержания письма на украинский язык переводили с помощью онлайн-переводчика", - добавили в ГПСУ.

Пограничники подчеркивают, что такого письма они не получали. К тому же, в Украине подобная переписка осуществляется только через электронный документооборот.