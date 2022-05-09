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Это может длиться годами, или же десятилетиями: Макрон о вступлении Украины в ЕС

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько десятилетий. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды нашу страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Макрона.

"Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента", - заявил президент Франции.

Макрон отметил, что несмотря ни на что Украина уже является членом европейской семьи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина уже подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата в члены ЕС. Между тем Еврокомиссия планирует предоставить заключение касаемо анкеты Украины о получении статуса кандидата уже в июне.

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ЕвросоюзФранцияУкраинаЭммануэль Макрон