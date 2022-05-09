Вывод будет в июне. Еврокомиссия ждет вторую часть анкеты от Украины

Еврокомиссия планирует предоставить заключение по анкете Украины о получении статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен .

"С нетерпением жду ответов на анкету о членстве в ЕС от Украины. Еврокомиссия планирует сделать выводы уже в июне", - написала чиновница.

Следует отметить, что в июне также планируется саммит Евросоюза. Украинские власти ожидают, что именно на этом саммите Украине предоставят статус кандидата на членство в ЕС.