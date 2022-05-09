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Вывод будет в июне. Еврокомиссия ждет вторую часть анкеты от Украины

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Понедельник 09 мая 2022 14:46
Вывод будет в июне. Еврокомиссия ждет вторую часть анкеты от Украины Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com/vonderleyen)
Автор: РБК-Украина

Еврокомиссия планирует предоставить заключение по анкете Украины о получении статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

"С нетерпением жду ответов на анкету о членстве в ЕС от Украины. Еврокомиссия планирует сделать выводы уже в июне", - написала чиновница.

Следует отметить, что в июне также планируется саммит Евросоюза. Украинские власти ожидают, что именно на этом саммите Украине предоставят статус кандидата на членство в ЕС.

Напомним, что 9 мая Украина подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в члены ЕС. Заполненный документ будет передан в Еврокомиссию.

Также мы писали, что Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство в середине апреля.

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