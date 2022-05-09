Вывод будет в июне. Еврокомиссия ждет вторую часть анкеты от Украины
Еврокомиссия планирует предоставить заключение по анкете Украины о получении статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.
"С нетерпением жду ответов на анкету о членстве в ЕС от Украины. Еврокомиссия планирует сделать выводы уже в июне", - написала чиновница.
Следует отметить, что в июне также планируется саммит Евросоюза. Украинские власти ожидают, что именно на этом саммите Украине предоставят статус кандидата на членство в ЕС.
Напомним, что 9 мая Украина подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в члены ЕС. Заполненный документ будет передан в Еврокомиссию.
Также мы писали, что Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство в середине апреля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.