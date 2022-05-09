Це може тривати роками, або ж десятиліттями: Макрон про вступ України в ЄС

Вступ України до складу Європейського союзу може тривати декілька десятиліть. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти до своїх лав нашу країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Макрона.

"Ми знаємо, що процес вступу до ЄС може тривати багато років і навіть десятиліття. Будемо чесними, Євросоюз не може бути в короткостроковій перспективі єдиним засобом структурування європейського континенту", - заявив президент Франції.

Макрон відзначив, що попри усе, Україна вже є членом європейської сім’ї.