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"Это не демарш". Постпред России покинул заседание Совета Безопасности ООН: причина

Автор: Сергей Пышкин

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности ООН. Якобы, из-за встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза ООН.

"Мы не могли перенести эту встречу из-за плотного графика генсекретаря. Я должен идти", - заявил Небензя.

Сразу после того, как Небензя покинул заседание - слово было передано представителю Украины при ООН Сергею Кислице.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация угрожала военными действиями, если ее требования по "гарантиям безопасности" не будут выполнены.

Также РБК-Украина сообщало, что постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь выступил против заседания Совета Безопасности.

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