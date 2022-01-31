Китай выступил против заседания Совбеза ООН по Украине
Постоянный представитель Китая в ООН Чажн Цзюнь выступил против заседания Совета Безопасности, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе Украины. Дипломат подчеркнул, что Пекин хочет избежать "подливания бензина" в конфликт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.
"Мы проголосуем против (проведения заседания, - ред.). Чего мы хотим - это тихой дипломатии", - сказал китайский дипломат перед заседанием.
По его словам, Китай и ряд других стран-членов Совбеза ООН хотят избежать "подливания бензина" в текущее противостояние.
Напомним, США созвали заседание Совета безопасности ООН из-за угрозы вторжения РФ в Украину на 31 января.
Отметим, сообщалось, что Россия может сорвать это заседание.