ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Китай выступил против заседания Совбеза ООН по Украине

Новина українською →
Нью-Йорк, Понедельник 31 января 2022 17:16
Китай выступил против заседания Совбеза ООН по Украине Фото: Китай выступил против заседания Совбеза ООН по Украине (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Милан Лелич

Постоянный представитель Китая в ООН Чажн Цзюнь выступил против заседания Совета Безопасности, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе Украины. Дипломат подчеркнул, что Пекин хочет избежать "подливания бензина" в конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

"Мы проголосуем против (проведения заседания, - ред.). Чего мы хотим - это тихой дипломатии", - сказал китайский дипломат перед заседанием.

По его словам, Китай и ряд других стран-членов Совбеза ООН хотят избежать "подливания бензина" в текущее противостояние.

Напомним, США созвали заседание Совета безопасности ООН из-за угрозы вторжения РФ в Украину на 31 января.

Отметим, сообщалось, что Россия может сорвать это заседание.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Китай
NEWS
По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана
По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана
DAILY
Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти