"Це не демарш". Постпред Росії залишив засідання Ради безпеки ООН: причина

Постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя покинув засідання Ради безпеки ООН. Нібито, через зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу ООН .

Одразу після того, як Небензя покинув засідання - слово було передано представнику України при ООН Сергію Кислиці.

"Ми не могли перенести цю зустріч через щільний графік генсекретаря. Я мушу йти", - заявив Небензя.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація погрожувала військовими діями, якщо її вимоги щодо "гарантій безпеки" не будуть виконані.

Також РБК-Україна повідомляло, що постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь виступив проти засідання Ради Безпеки.