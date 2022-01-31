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"Це не демарш". Постпред Росії залишив засідання Ради безпеки ООН: причина

Автор: Сергій Пишкін

Постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя покинув засідання Ради безпеки ООН. Нібито, через зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу ООН.

"Ми не могли перенести цю зустріч через щільний графік генсекретаря. Я мушу йти", - заявив Небензя.

Одразу після того, як Небензя покинув засідання - слово було передано представнику України при ООН Сергію Кислиці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація погрожувала військовими діями, якщо її вимоги щодо "гарантій безпеки" не будуть виконані.

Також РБК-Україна повідомляло, що постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь виступив проти засідання Ради Безпеки.

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