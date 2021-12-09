"Это четкий сигнал": в ОП отреагировали на санкции США против Тупицкого

Санкции Госдепартамента в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александа Тупицкого являются четким сигналом человеку, который блокировал проведение реформ. Президент США Джо Байден поздравил украинского лидера Владимира Зеленского с прогрессом в их проведении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Офиса президента Андрея Ермака эфире " Право на власть ".

"Мы увидели сигналы, которые были сегодня представлены в виде санкций, в отношении человека, блокировавшего наверху КСУ проведение реформ. Это четкий сигнал", - сказал Ермак.

Он добавил, что в ходе телефонного разговора Байден поздравил Зеленского с огромным прогрессом в проведении реформ в Украине.