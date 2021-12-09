США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Тупицкого
США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Ограничения также введены в отношении его супруги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
Как поясняется в заявлении Госдепа, санкции против Тупицкого введены за "серьезные коррупционные действия", включая получение взятки во время работы в судебной системе Украины.
В санкционном списке также упоминается супруга бывшего судьи - Ольга Тупицкая. Отмечается, что она фигурировала в этой схеме.
Напомним, в декабре 2020 президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ.
Отметим, в ноябре 2021 года Зеленский назначил двух новых судей КСУ вместо Тупицкого и Александра Касминина.
Как сообщало РБК-Украина, в отношении Тупицкого в Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе связанных с коррупцией.