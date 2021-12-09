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США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Тупицкого

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Вашингтон, Четверг 09 декабря 2021 18:09
США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Тупицкого Фото: бывший глава КСУ Александр Тупицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Ограничения также введены в отношении его супруги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Как поясняется в заявлении Госдепа, санкции против Тупицкого введены за "серьезные коррупционные действия", включая получение взятки во время работы в судебной системе Украины.

В санкционном списке также упоминается супруга бывшего судьи - Ольга Тупицкая. Отмечается, что она фигурировала в этой схеме.

Напомним, в декабре 2020 президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ.

Отметим, в ноябре 2021 года Зеленский назначил двух новых судей КСУ вместо Тупицкого и Александра Касминина.

Как сообщало РБК-Украина, в отношении Тупицкого в Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе связанных с коррупцией.

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Конституционный суд Украины Соединенные Штаты Америки Государственный департамент США
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