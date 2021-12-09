"Це чіткий сигнал": в ОП відреагували на санкції США проти Тупицького

Санкції Держдепартаменту щодо колишнього голови Конституційного Суду України (КСУ) Олександра Тупицького є чітким сигналом людині, яка блокувала проведення реформ. Президент США Джо Байден привітав українського лідера Володимира Зеленського з прогресом у їх проведенні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Офісу президента Андрія Єрмака "Право на владу".
"Ми побачили сигнали, які були сьогодні представлені у вигляді санкцій, щодо людини, яка блокувала нагорі КСУ проведення реформ. Це чіткий сигнал", - сказав Єрмак.
Він додав, що в ході телефонної розмови Байден привітав Зеленського з величезним прогресом у проведенні реформ в Україні.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, Зеленський і Байден провели телефонну розмову присвячений підсумкам переговорів американського і російського лідерів. Бесіда тривала 1,5 години. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, напередодні Держдепартамент ввів санкції щодо Тупицького і його дружини Ольги за"серйозні корупційні дії".
Як повідомляло РБК-Україна, під американські санкції сьогодні також потрапив український юрист і політик Андрій Портнов.