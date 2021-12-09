США ввели санкции против Портнова

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского юриста и политика Андрея Портнова. Он до 2014 года был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче и занимался вопросами судоустройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США .

В частности, Портнов попал в обновленный санкционный список по так называемому закону Магнитского. Кроме того, ограничения Минфина США распространяются на его благотворительный фонд.

"Закон Магнитского" дает полномочия президенту США вносить в список санкций иностранных граждан, виновных в коррупции, применении пыток, а также в других нарушениях, направленных против правозащитников и тех, кто разоблачает незаконную деятельность.

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"Андрей Портнов благодаря взяточничеству наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины. Широко известный как судебный посредник, заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для покупки и принятия решений в украинских судах", - говорится в сообщении Минфина США.

По данным министерства, по состоянию на 2019 год Портнов предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой, влиянию на законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности.

"В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины", - отметил американский Минфин.