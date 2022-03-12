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Это будет начало конца правления Лукашенко, - в МВД оценили вероятность ввода войск из Беларуси

Новина українською →
Беларусь, Суббота 12 марта 2022 00:35
Это будет начало конца правления Лукашенко, - в МВД оценили вероятность ввода войск из Беларуси Фото: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

В МВД Украины считают, что вероятность того, что в войне России против Украины агрессору будет помогать армия из Беларуси невелика. И на это есть ряд причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы МВД Вадима Денисенко во время эфира совместного информационного марафона.

Денисенко отметил, что пока Беларусь войну Украине не объявляла. При этом белорусские войска на нашей территории также не замечены.

"В Беларуси был проведен реальный соцопрос - только 3% населения говорят, что готовы к войне с Украиной. Лукашенко не может не понимать, что это будет начало конца его правления, если он начнет идти в Украину со своей армией", - заявил глава МВД.

Он также добавил, что белорусская армия сама по себе небольшая и насчитывает около 40 тысяч человек. При этом там до 8 тысяч реальных боевых подразделений.

"Если они зайдут на Волынь, многие из них поедут обратно в полиэтиленовых мешках. И крах режима Лукашенко только ускорится", - подчеркнул Денисенко.

Напомним, командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что российская авиация нанесла удар по территории Беларуси в пятницу, 11 марта. Самолеты РФ обстреляли населенный пункт Копани.

Минобороны Беларуси назвали ракетный удар по белорусской деревне фейком.

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