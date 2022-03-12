Це буде початок кінця правління Лукашенка, - в МВС оцінили ймовірність введення військ з Білорусі

У МВС України вважають, що ймовірність того, що у війні Росії проти України агресору допомагатиме армія з Білорусі невелика. І на це є ряд причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави МВС Вадима Денисенка під час ефіру спільного інформаційного марафону.

Денисенко зазначив, що поки Білорусь війну Україні не оголошувала. При цьому білоруські війська на нашій території також не помічені.

"У Білорусі було проведено реальне соцопитування - тільки 3% населення кажуть, що готові до війни з Україною. Лукашенко не може не розуміти, що це буде початок кінця його правління, якщо він почне йти в Україну зі своєю армією", - заявив глава МВС.

Він також додав, що білоруська армія сама по собі невелика і налічує близько 40 тисяч осіб. При цьому там до 8 тисяч реальних бойових підрозділів.

"Якщо вони зайдуть на Волинь, багато з них поїдуть назад в поліетиленових мішках. І крах режиму Лукашенка тільки прискориться", - підкреслив Денисенко.