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"Это будет худшее решение в вашей жизни": Зеленский предупредил наемников, которых привлекает РФ

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 00:57
"Это будет худшее решение в вашей жизни": Зеленский предупредил наемников, которых привлекает РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что есть информация о том, что российские военные привлекают в свои ряды наемников из других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Также РФ пытается обманным путем загнать на военную службу как можно больше молодежи.

"Мы с вами знаем - это им не поможет, поэтому я сейчас предупреждаю всех, кто попробует присоединится к оккупантам на нашей украинской земле. Это будет худшее решение в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую", - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский обратился к российским солдатам и призвал их сложить оружие, чтобы сохранить жизнь. Он также отметил, что за время полномасштабной войны России против Украины российские войска терпят колоссальные потери, которых у них не было в других войнах.

Ранее Зеленский в очередной раз попросил США закрыть небо над Украиной или дать ПВО. Он также вспомнил Перл-Харбор и 11 сентября.

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