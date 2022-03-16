"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО

" В вашей истории есть страницы, которые помогают вам понять украинцев. Вспомните Перл-Харбор, то ужасное утро 1941 года, когда тысяча самолетов нанесла удар по вашим кораблям. Вспомните 11 сентября - жуткий день в 2001 году, когда зло попыталось поработить ваши свободолюбивые города, превратить их в поле боя. Когда на невинных людей было совершено нападение с воздуха. Вы не ожидали этого, вы не смогли помешать этому",- заявил президент.

По словам Зеленского, в течение нескольких недель войны Российская Федерация продолжает атаковать с неба города Украины, использовав уже тысячи ракет и бомб.

" Прямо сейчас наша страна сталкивается с этим же самым, прямо сейчас каждый день в течение трех недель. Одесса, Житомир, Львов, Мариуполь, Харьков - во всех этих города Россия превратила небо в источник смерти тысяч людей. Российские войска уже использовали тысячи ракеты и бомб…",- добавил президент.

Как отметил президент, сегодня, для защиты своих людей Украина нуждается в закрытии неба. Также возможна и альтернатива - С-300 и другие ПВО. В том числе речь идет и авиации

" Мы просим ответа на этот ужас от всего мира. Неужели мы просим слишком многого, создания бесполетной зоны? Неужели это слишком много? Сделать так, чтобы Россия не терроризировала наши города, вот вам альтернатива. Вы знаете, какие оборонительные системы нам необходимы… С-300 и другие. Вы знаете, как много зависит на поле боя от использования самолетов. Мощная авиация должна защитить наш народ и нашу свободу. Самолеты, которые помогут Украине и Европе. Это оружие есть, но оно находится на земле, а не в украинском небе", - заявил Зеленский.