ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 15:37
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Призвал Штаты закрыть небо над нашей страной или же передать средства противовоздушной обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"В вашей истории есть страницы, которые помогают вам понять украинцев. Вспомните Перл-Харбор, то ужасное утро 1941 года, когда тысяча самолетов нанесла удар по вашим кораблям. Вспомните 11 сентября - жуткий день в 2001 году, когда зло попыталось поработить ваши свободолюбивые города, превратить их в поле боя. Когда на невинных людей было совершено нападение с воздуха. Вы не ожидали этого, вы не смогли помешать этому",- заявил президент.

По словам Зеленского, в течение нескольких недель войны Российская Федерация продолжает атаковать с неба города Украины, использовав уже тысячи ракет и бомб.

"Прямо сейчас наша страна сталкивается с этим же самым, прямо сейчас каждый день в течение трех недель. Одесса, Житомир, Львов, Мариуполь, Харьков - во всех этих города Россия превратила небо в источник смерти тысяч людей. Российские войска уже использовали тысячи ракеты и бомб…",- добавил президент.

Как отметил президент, сегодня, для защиты своих людей Украина нуждается в закрытии неба. Также возможна и альтернатива - С-300 и другие ПВО. В том числе речь идет и авиации

"Мы просим ответа на этот ужас от всего мира. Неужели мы просим слишком многого, создания бесполетной зоны? Неужели это слишком много? Сделать так, чтобы Россия не терроризировала наши города, вот вам альтернатива. Вы знаете, какие оборонительные системы нам необходимы… С-300 и другие. Вы знаете, как много зависит на поле боя от использования самолетов. Мощная авиация должна защитить наш народ и нашу свободу. Самолеты, которые помогут Украине и Европе. Это оружие есть, но оно находится на земле, а не в украинском небе", - заявил Зеленский.

Война России против Украины продолжается двадцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций