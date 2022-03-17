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Зеленский – к российским солдатам: "Сложите оружие, это лучше, чем погибнуть на нашей земле"

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Четверг 17 марта 2022 01:10
Зеленский – к российским солдатам: "Сложите оружие, это лучше, чем погибнуть на нашей земле" Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Зеленский обратился к российским солдатам и призвал их сложить оружие, чтобы сохранить жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Президент Украины отметил, что российские войска терпят такие потери в Украине, которых не было в Сирии, не было в Чечне. Не было их и у советских войск в Афганистане.

"Если ваша война, война против украинского народа еще будете продолжаться, то мамы России потеряют больше детей, чем в Афганской и Чеченской войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно?", - обратился Зеленский к россиянам.

По его словам, каждый русский солдат, который составит орудие, получит шанс выжить. Президент Украины обратился к "срочникам", которых бросили в котел этой войны, а также к остальным русским солдатам. Зеленский призвал их сложить оружие. По его словам, это гораздо лучше, чем погибнуть на нашей земле.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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