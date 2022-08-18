UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У эстонцев в случае войны будут забирать внедорожники для армии. Водителей предупредили

Фото: эстонские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В случае войны Эстония будет забирать внедорожники у собственных граждан для нужд армии. Департамент оборонных ресурсов уже начал отправлять сообщения с соответствующим предупреждением водителям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Eesti Ekspress.

Отмечается, что речь идет о внедорожниках класса "люкс" весом чуть более 3,5 тонны.

Под критерии попадаются:

  • Toyota Hilux;
  • Land Cruiser;
  • BMW X5;
  • BMW X6;
  • Audi Q7;
  • Posche Kayenne;
  • и ряд других кроссоверов.

В случае объявления военного положения в стране, все эти транспортные средства будут принудительно переданы Силам обороны Эстонии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Эстония планирует запретить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, которые выдали другие страны Евросоюза. Перед этим правительство уже запретило въезд для граждан России с визами, выданными страной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония