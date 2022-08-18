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В естонців у разі війни забиратимуть позашляховики для армії. Водіїв вже попередили

Фото: естонські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У разі війни Естонія забиратиме позашляховики у власних громадян для потреб армії. Департамент оборонних ресурсів вже почав відправляти повідомлення з відповідним попередженням водіям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Eesti Ekspress.

Зазначається, що йдеться про позашляховики класу "люкс" вагою трохи більше 3,5 тонни.

Під критерії потрапляються:

  • Toyota Hilux;
  • Land Cruiser;
  • BMW X5;
  • BMW X6;
  • Audi Q7;
  • Posche Kayenne;
  • та низка інших кросоверів.

У разі оголошення воєнного стану в країні, усі ці транспортні засоби будуть примусово передані Силам оборони Естонії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Естонія планує заборонити в'їзд в країну для росіян з шенгенськими візами, які видали інші країни Євросоюзу. Перед цим уряд вже заборон в'їзд для громадян Росії з візами, виданими країною.

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Естонія