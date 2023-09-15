Естонська розвідка вважає, що ЗСУ можуть прискорити просування до Токмака

Україна продовжує систематично зачищати укріплені позиції росіян на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, ЗСУ можуть прискорити просування в бік Токмака.

Про це заявила розвідка Естонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Наступ ЗСУ

"Збройні сили України зайняли кілька важливих висот поруч із Новопрокопівкою, що створює передумови для подальшого прориву і розвитку успіху, зокрема механізованими частинами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перекинуті минулими тижнями з інших ділянок фронту підкріплення росіян, наприклад, частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії почали втомлюватися.

Внаслідок некомпетентних рішень російського командування, підрозділи зазнали великих втрат біля села Вербове.

Також розвідка вважає, що ЗСУ можуть прискорити просування в бік Токмака, втім очікувати стрімких проривів, найімовірніше, не варто.

Ситуація на інших ділянках фронту

"Обстановка на інших ділянках фронту майже не змінювалася. ЗСУ продовжили чинити тиск у напрямку на Бахмут, але домоглися лише мінімальних успіхів. Основні бої, як і раніше, тривають за Кліщіївку", - повідомили в розвідці Естонії.

Як і раніше, збройні сили Російської Федерації атакували на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, а також били в бік Лиману.

Розвідка вважає, що мета залишається незмінною: створити оперативну дилему для українського командування, скувати й утримати підрозділи ЗСУ від участі в наступі на півдні.

Росія перекинула на фронт підрозділи нещодавно сформованої 25-ї загальновійськової армії. Ці частини укомплектовані мобілізованими і новоспеченими контрактниками, раніше вони проходили підготовку в Центральному військовому окрузі.

Наступ української армії

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов сьогодні повідомив, що контрнаступ ЗСУ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках продовжується. ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка Донецької області.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

Більше про ситуацію на фронті та чи далеко Україні до переломного моменту - у матеріалі РБК-Україна.