Эстонская разведка считает, что ВСУ могут ускорить продвижение к Токмаку

Украина продолжает систематически зачищать укрепленные позиции россиян на Ореховском направлении в Запорожской области, ВСУ могут ускорить продвижение в сторону Токмака.

Об этом заявила разведка Эстонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Наступление ВСУ

"Вооруженные силы Украины заняли несколько важных высот рядом с Новопрокоповкой, что создает предпосылки для дальнейшего прорыва и развития успеха, в частности механизированными частями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переброшенные в минувшие недели с других участков фронта подкрепления россиян, например, части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии начали уставать.

Вследствие некомпетентных решений российского командования, подразделения понесли большие потери возле села Вербово.

Также разведка считает, что ВСУ могут ускорить продвижение в сторону Токмака, впрочем ожидать стремительных прорывов, скорее всего, не стоит.

Ситуация на других участках фронта

"Обстановка на других участках фронта почти не менялась. ВСУ продолжили оказывать давление по направлению на Бахмут, но добились лишь минимальных успехов. Основные бои по-прежнему продолжаются за Клещиевку", - сообщили в разведке Эстонии.

Как и ранее, вооруженные силы Российской Федерации атаковали на линии Купянск - Сватово - Кременная, а также били в сторону Лимана.

Разведка считает, что цель остается неизменной: создать оперативную дилемму для украинского командования, сковать и удержать подразделения ВСУ от участия в наступлении на юге.

Россия перебросила на фронт подразделения недавно сформированной 25-й общевойсковой армии. Эти части укомплектованы мобилизованными и новоиспеченными контрактниками, ранее они проходили подготовку в Центральном военном округе.

Наступление украинской армии

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сегодня сообщил, что контрнаступление ВСУ на Бахмутском и Мелитопольском направлениях продолжается. ВСУ освободили населенный пункт Андреевка Донецкой области.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака.

Больше о ситуации на фронте и далеко ли Украине до переломного момента - в материале РБК-Украина.